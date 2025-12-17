Treviso arrestato 15enne per apologia del terrorismo pubblicati messaggi xenofobi e antisemiti in casa componenti di armi - VIDEO

Un ragazzo di 15 anni residente a Treviso è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di apologia del terrorismo, xenofobia e antisemitismo, dopo aver pubblicato messaggi offensivi e detenuto armi in casa. Le indagini hanno evidenziato anche attività di auto-addestramento e addestramento con finalità terroristiche, diffuse tramite strumenti telematici.

© Ilgiornaleditalia.it - Treviso, arrestato 15enne per “apologia del terrorismo”, pubblicati messaggi “xenofobi e antisemiti”, in casa componenti di armi - VIDEO Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo, oltre che di auto-addestramento e addestramento con finalità terroristiche, aggravati dall'utilizzo del mezzo telematico Un 15enne residente in provincia di Trevis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: Apologia del terrorismo, arrestato 15enne nel Trevigiano Leggi anche: Siena, arrestato 15enne per terrorismo: sul cellulare minacce in nome della jihad La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Apologia di terrorismo, ragazzo 15enne arrestato a Treviso Treviso, 15enne arrestato per apologia di terrorismo: le indagini e le gravi accuse - addestramento, nell’ambito di indagini online su contenuti di matrice terroristica o suprematista. notizie.it

Apologia di terrorismo, ragazzo 15enne arrestato a Treviso - Un ragazzo di 15 anni della provincia di Treviso è stato arrestato per istigazione a delinquere e apologia di terrorismo, aggravate dall’uso del web. tg24.sky.it

Terrorismo online: 15enne arrestato per estremismo e incitamento all'odio. Stava costruendo un'arma -> https://www.nordest24.it/treviso-arresto-minorenne-terrorismo-radicalizzazione-online - facebook.com facebook

Secondo le accuse il 15enne, residente in provincia di Treviso, pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba ed antisemita x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.