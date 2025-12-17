Treviso arrestato 15enne per apologia del terrorismo pubblicati messaggi xenofobi e antisemiti in casa componenti di armi - VIDEO

Un ragazzo di 15 anni residente a Treviso è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di apologia del terrorismo, xenofobia e antisemitismo, dopo aver pubblicato messaggi offensivi e detenuto armi in casa. Le indagini hanno evidenziato anche attività di auto-addestramento e addestramento con finalità terroristiche, diffuse tramite strumenti telematici.

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo, oltre che di auto-addestramento e addestramento con finalità terroristiche, aggravati dall'utilizzo del mezzo telematico Un 15enne residente in provincia di Trevis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

