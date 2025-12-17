Treviso 15enne arrestato per apologia di terrorismo | incitava atti violenti di matrice xenofoba

Un giovane di 15 anni, residente in provincia di Treviso, è stato arrestato per aver promosso atti violenti a sfondo xenofobo e terrorismo attraverso strumenti digitali. L’indagine ha portato alla luce un percorso di auto-addestramento e incitamenti a delinquere, suscitando preoccupazione sulla diffusione di ideologie estremiste tra i più giovani.

Un 15enne italiano residente in provincia di Treviso è stato arrestato nei giorni scorsi perché ritenuto responsabile di istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo nonché di auto-addestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall'uso del mezzo telematico. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Indagine sull'estrema destra suprematista online. Il provvedimento trae origine da un'indagine condotta dalle Digos della Questura di Milano e della Questura di Treviso, in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto del Terrorismo e dell'Estremismo Interno e con l'Agenzia di Sicurezza Interna, con il monitoraggio degli ambienti dell' estrema destra suprematista online.

Secondo le accuse il 15enne, residente in provincia di Treviso, pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba ed antisemita x.com

