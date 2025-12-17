Trenord in servizio nuovi treni su tutte le linee
Trenord rinnova e potenzia il suo servizio con l’arrivo di 214 nuovi treni, distribuiti su tutte le linee. L’ultimo convoglio si aggiunge a una flotta modernizzata, frutto di un investimento di 1,7 miliardi di euro promosso dalla Regione Lombardia. Questi nuovi mezzi offrono maggiore comfort, affidabilità e sostenibilità, migliorando significativamente l’esperienza di viaggio per i pendolari e i viaggiatori della regione.
Sono 214 i nuovi treni in servizio su tutte le linee Trenord.L’ultimo è appena arrivato, e fa parte della commessa di 214 convogli acquistati per Trenord da Fnm e Ferrovienord, grazie a un investimento di 1,7 miliardi da parte di Regione Lombardia, che viaggeranno anche sulle linee verso il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
