Trenord completato piano rinnovo flotta | entra in servizio ultimo dei 214 treni nuovi

Trenord ha completato il rinnovamento della sua flotta, accogliendo il 214esimo e ultimo treno tra i nuovi modelli. Arrivato da Bologna, un moderno Caravaggio aeroportuale a quattro carrozze si aggiunge alla vasta gamma di veicoli destinati a migliorare il servizio ferroviario lombardo, offrendo maggiore comfort e affidabilità ai passeggeri.

Pronto il 214esimo treno: Trenord ha completato il suo piano di rinnovo della flotta - Completata nei tempi previsti la commessa per i convogli acquistati da FNM e Ferrovienord, con un investimento di 1,7 miliardi da parte di Regione Lombardia. varesenews.it

Ultimo arrivo in Lombardia: consegnato il 214° nuovo treno Trenord - FNM ha annunciato che nel 2026 arriveranno altri 13 treni ad alta capacità, per un investimento di 130 milioni, a conferma della volontà di mantenere una flotta giovane ed efficiente (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

111 nuovi treni in servizio

#Treni | #viaggio | #Trenord Trenord, da domenica #14dicembre, attiva la nuova linea S19 suburbana, più treni Lombardia-Piemonte e maggiore offerta transfrontaliera https://buff.ly/sxrKdoL #Luceverde - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.