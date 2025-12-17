Trenord completato piano rinnovo flotta | entra in servizio ultimo dei 214 treni nuovi

Trenord ha completato il rinnovamento della sua flotta, accogliendo il 214esimo e ultimo treno tra i nuovi modelli. Arrivato da Bologna, un moderno Caravaggio aeroportuale a quattro carrozze si aggiunge alla vasta gamma di veicoli destinati a migliorare il servizio ferroviario lombardo, offrendo maggiore comfort e affidabilità ai passeggeri.

(Adnkronos) – È giunto in Lombardia da Bologna il 214esimo nuovo treno destinato ai passeggeri del servizio ferroviario lombardo, un Caravaggio aeroportuale a quattro carrozze. È l’ultimo della commessa di 214 convogli acquistati per Trenord da Fnm e Ferrovienord, grazie a un investimento di 1,7 miliardi da parte di Regione Lombardia. Il piano di rinnovo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

