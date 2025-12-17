Treno deragliato tra Lodi e Piacenza condannati un dirigente di Rfi e due operai di Alstom

Sono state emesse le condanne relative al deragliamento del Frecciarossa tra Lodi e Piacenza avvenuto nel febbraio 2020, che causò due decessi e numerosi feriti. L'incidente ha portato alla condanna di un dirigente di RFI e di due operai di Alstom, con conseguenze giudiziarie per responsabilità nella gestione e nella sicurezza del tratto ferroviario.

Sono arrivate le condanne per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno del 6 febbraio 2020, incidente ferroviario in cui morirono due macchinisti e rimasero ferite 32 persone tra personale di bordo e passeggeri.Il tribunale di Lodi ha condannato a una pena di tre anni e due mesi un dirigente di Rfi e due operai di Alstom, assolti i due ingegneri di Alstom per il disastro ferroviario del 2020.

