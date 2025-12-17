Treni in Italia Circumvesuviana sempre maglia nera

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pendolari e i pendolari italiani affrontano quotidianamente le sfide di un sistema ferroviario spesso criticato. In particolare, la Circumvesuviana in Campania si conferma come la linea più problematica del paese, evidenziando le difficoltà e le inefficienze che accompagnano il trasporto pubblico locale. Una realtà che continua a suscitare preoccupazione e richieste di miglioramento da parte di utenti e istituzioni.

treni in italia circumvesuviana sempre maglia nera

© Gbt-magazine.com - Treni in Italia, Circumvesuviana sempre maglia nera

La ex Circumvesuviana in Campania si conferma la peggiore linea per i pendolari in Italia. Così leggiamo su Rainews. Il treno regionale campano avrebbe perso 13 milioni di passeggeri in dieci anni. Presenta convogli senza climatizzazione, stazioni impresenziate e un orario ancora “provvisorio”. A dirlo è la ventesima edizione del report Pendolaria di Legambiente che ha stilato la consueta classifica delle linee peggiori d’Italia. New entry del 2025 è la Sassari-Alghero, con quattro coppie di treni soppresse e un servizio quotidiano ancora inadeguato. Sempre in Campania, sulla Salerno-Avellino-Benevento la riapertura della stazione di Avellino è rimandata a giugno 2027. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Leggi anche: In Italia l’evasione cala di 25 miliardi, ma la Liguria resta maglia nera

Leggi anche: Soulé rivela: «Giocare con l’Italia? No, il mio sogno è sempre stato indossare la maglia dell’Argentina. Su Gasperini…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

treni italia circumvesuviana magliaCircumvesuviana maglia nera d’Italia: dieci anni di disservizi e 13 milioni di passeggeri persi - 038 corse soppresse nei primi dieci mesi del 2025, il dato peggiore degli ultimi tre anni, mentre la Roma–Lido continua a ... sciscianonotizie.it

treni italia circumvesuviana magliaLa Circumvesuviana resta la maglia nera del trasporto locale in Italia - Pendolaria 2025 segnala disagi cronici e perdite di passeggeri, mentre nuove criticità emergono in Sardegna e Campania ... altarimini.it

treni italia circumvesuviana magliaCircumvesuviana ancora maglia nera del trasporto locale, anche Roma-Lido e Roma nord-Viterbo tra le peggiori - Il rapporto di Legambiente: new entry del 2025 la Sassari- ansa.it

Trasporti, La peggiore ferrovia d'Italia. Maglia nera Circum

Video Trasporti, La peggiore ferrovia d'Italia. Maglia nera Circum

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.