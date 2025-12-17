Treni in Italia Circumvesuviana sempre maglia nera

Le pendolari e i pendolari italiani affrontano quotidianamente le sfide di un sistema ferroviario spesso criticato. In particolare, la Circumvesuviana in Campania si conferma come la linea più problematica del paese, evidenziando le difficoltà e le inefficienze che accompagnano il trasporto pubblico locale. Una realtà che continua a suscitare preoccupazione e richieste di miglioramento da parte di utenti e istituzioni.

La ex Circumvesuviana in Campania si conferma la peggiore linea per i pendolari in Italia. Così leggiamo su Rainews. Il treno regionale campano avrebbe perso 13 milioni di passeggeri in dieci anni. Presenta convogli senza climatizzazione, stazioni impresenziate e un orario ancora "provvisorio". A dirlo è la ventesima edizione del report Pendolaria di Legambiente che ha stilato la consueta classifica delle linee peggiori d'Italia. New entry del 2025 è la Sassari-Alghero, con quattro coppie di treni soppresse e un servizio quotidiano ancora inadeguato. Sempre in Campania, sulla Salerno-Avellino-Benevento la riapertura della stazione di Avellino è rimandata a giugno 2027.

