Treni fermi dieci giorni fra Rho e Gallarate disagi in vista

Per dieci giorni, i treni sulla linea Milano-Varese tra Rho e Gallarate saranno sospesi a causa dei lavori preparatori per la nuova stazione di Nerviano, tra Vanzago-Pogliano e Parabiago, causando possibili disagi ai pendolari e agli utenti della ferrovia.

I treni fra Rho e Gallarate saranno fermi dieci giorni, sulla linea ferroviaria Milano-Varese, per i lavori preliminari alla costruzione della nuova stazione di Nerviano, fra Vanzago-Pogliano e Parabiago. Non ci saranno più corse dal 26 dicembre al 26 gennaio, con sospensioni sulla linea suburbana S5 e disagi per chi vive e lavora a Gallarate, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

