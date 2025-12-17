Tredici chili di hashish a casa di un' incensurata | in manette

I carabinieri di Torre del Greco hanno sequestrato 13 chili di hashish durante un'operazione antidroga a Ercolano. L'intervento ha portato all'arresto di una donna incensurata, trovata in possesso della sostanza stupefacente presso la propria abitazione. L'operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di droga nella zona.

Operazione antidroga a Ercolano per i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco. Nel mirino, spiega una nota dell'Arma, "i pusher insospettabili". In dettaglio, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di via Acampora dove abita una 46enne incensurata del posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

