Tre nuovi letti di terapia per il Day Hospital Oncologico dell' Ospedale Lotti

Il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera si arricchisce di tre nuovi letti di terapia di ultima generazione, donati dalla Banca Popolare di Lajatico e dal Rotaract Club Pontedera. Un importante passo avanti per migliorare l’assistenza e il comfort dei pazienti, grazie a un gesto di solidarietà che rafforza l’impegno della comunità nel supporto alla salute.

