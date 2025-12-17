Travolto e trascinato sull’asfalto per oltre 2 km una morte atroce | chi era
Una tragedia ha sconvolto la città di Genova nella notte, quando un incidente stradale ha causato la morte di una persona. Travolto e trascinato per oltre 2 km, l'episodio ha suscitato grande sgomento tra i residenti. La serata si è trasformata in un incubo, lasciando la comunità sotto shock e in attesa di chiarimenti.
La serata di ieri si è trasformata in un incubo sulle strade di Genova, dove un incidente gravissimo ha spezzato una vita e lasciato la città sotto shock. Un uomo di 67 anni è stato investito da un tir e ha perso la vita in circostanze che stanno ancora emergendo con drammaticità ora dopo ora. A poche ore dalla tragedia, mentre la notizia iniziava a diffondersi tra incredulità e dolore, la Procura ha deciso di intervenire con i primi provvedimenti per fare chiarezza su quanto accaduto. È stato disposto il sequestro del mezzo pesante e del telefono cellulare dell’autista del tir coinvolto nell’incidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
