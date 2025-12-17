Travolto e trascinato sull’asfalto per oltre 2 km una morte atroce | chi era

Una tragedia ha sconvolto la città di Genova nella notte, quando un incidente stradale ha causato la morte di una persona. Travolto e trascinato per oltre 2 km, l'episodio ha suscitato grande sgomento tra i residenti. La serata si è trasformata in un incubo, lasciando la comunità sotto shock e in attesa di chiarimenti.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.