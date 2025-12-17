Travolto da un' auto sulla provinciale | muore ciclista

Un tragico incidente si è verificato lungo la provinciale tra Ruvo e Corato, dove un ciclista è stato improvvisamente investito da un'auto. La vittima, che stava percorrendo la strada in bicicletta, non è riuscita a sopravvivere all'impatto. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita.

Stava percorrendo in bici la strada provinciale che collega Ruvo a Corato, quando è stato travolto e ucciso da un'auto. Un uomo ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, in provincia di Bari.L'impatto e i soccorsiSecondo una prima ricostruzione, la bici, che si muoveva in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

