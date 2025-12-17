Travolto da un' auto sulla provinciale | muore ciclista

Un tragico incidente si è verificato lungo la provinciale tra Ruvo e Corato, dove un ciclista è stato improvvisamente investito da un'auto. La vittima, che stava percorrendo la strada in bicicletta, non è riuscita a sopravvivere all'impatto. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita.

Stava percorrendo in bici la strada provinciale che collega Ruvo a Corato, quando è stato travolto e ucciso da un'auto. Un uomo ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, in provincia di Bari.L'impatto e i soccorsiSecondo una prima ricostruzione, la bici, che si muoveva in.

Tragedia a Ruvo di Puglia, un uomo è morto investito da un'auto mentre era in bici sulla provinciale - L’autista che l’ha travolto si è fermata a chiamare i soccorsi. lagazzettadelmezzogiorno.it

Scende dal trattore, 57enne muore travolto da un'auto - A perdere la vita un 57enne, travolto e ucciso da un'auto, poco dopo essere sceso da un mezzo agricolo. rainews.it

Travolto e ucciso da un'auto sulla provinciale muore ciclista 80enne

In bici elettrica travolto da auto: morto 25enne. Anziana investita sulle strisce, è grave x.com

Travolto e ucciso da un'auto Il fatto si è verificato intorno alle 19 di questo martedì 16 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale sanitario del 118. Leggi l'articolo in link nei commenti. - facebook.com facebook

