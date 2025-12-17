Travolta sulle strisce e trascinata da un tir | Valentina Squillace muore a 22 anni Savona sotto choc
Una tragedia sconvolge Savona: Valentina Squillace, 22 anni, perde la vita dopo un incidente drammatico sulle strisce, trascinata da un tir. La città si ferma in segno di lutto, con una rosa bianca legata a un semaforo, simbolo di rispetto e dolore. Un momento di profonda riflessione davanti a una perdita così immensa, che lascia sgomento e sgomento tra i cittadini.
Una città ferma davanti a una rosa bianca. Una rosa bianca legata a un semaforo, con un nastro dello stesso colore. È il segno silenzioso lasciato da qualcuno in corso Tardy e Benech, a Savona, nel punto esatto in cui Valentina Squillace ha perso la vita. Un gesto semplice, ma carico di dolore, che racconta meglio di qualsiasi parola lo stato d’animo di una città sconvolta. Valentina aveva 22 anni, viveva a Savona con la famiglia e frequentava il quarto anno di Giurisprudenza all’Università di Genova. Una giovane vita spezzata in pochi istanti, mentre attraversava la strada per iniziare una giornata come tante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
