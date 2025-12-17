Travolta sulle strisce davanti al marito che l’aspetta in auto | addio a Donatella morta a 53 anni

Una tragedia si è consumata a Terni, dove Donatella, 53 anni, è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. La donna stava raggiungendo il marito che l’attendeva in auto quando è avvenuto l’incidente, che le è stato fatale. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e drammatica.

