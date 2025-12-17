Travolta sulle strisce davanti al marito che l’aspetta in auto | addio a Donatella morta a 53 anni

17 dic 2025

Una tragedia si è consumata a Terni, dove Donatella, 53 anni, è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. La donna stava raggiungendo il marito che l’attendeva in auto quando è avvenuto l’incidente, che le è stato fatale. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e drammatica.

Terni, 17 dicembre 2025 – È stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il marito che la stava aspettando in auto. Così è morta Donatella Mei, 53 anni, vittima di un incidente stradale mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre a Terni, in viale Trento, all’altezza del parco “Emanuela Loi”. L’investimento è avvenuto intorno alle 19.15. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la donna stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando è stata colpita da una Citroën Picasso, condotta da un uomo di circa 35 anni, ternano e residente a Stroncone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

