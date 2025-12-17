Travolta sotto gli occhi del marito mentre attraversa la strada | così è morta Donatella

Una tragedia si è consumata sotto gli occhi del marito, che ha assistito impotente alla morte della moglie, travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade.

È stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il marito che l’aspettava in macchina. Così è morta Donatella Mei, vittima dell’incidente stradale che sì è verificato nel pomeriggio di ieri in viale Trento a Terni. La donna aveva 54 anni, lascia due figli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Valeria travolta mentre attraversa, poi la scoperta sul pirata della strada: “Trovato così”. Terribile Leggi anche: Investita dal pullman mentre attraversa, muore sotto gli occhi del marito: conducente sotto shock Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 81ENNE TRAVOLTA E UCCISA DA UN TIR SOTTO GLI OCCHI DEL MARITO Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta in un incidente stradale avvenuto stamani a Savona. La ragazza, secondo una prima ricostruzione dell'incidente, è stata travolta da un tir che l'ha trascinata sotto le ruote. Immediati i soccorsi ma per la stu - facebook.com facebook Una ragazza di 22 anni, #ValentinaSquillace, è morta in un incidente stradale avvenuto stamani a #Savona. La ragazza, secondo una prima ricostruzione dell'incidente, è stata travolta da un #tir che l'ha trascinata sotto le ruote. Immediati i soccorsi ma per la x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.