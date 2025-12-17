Travolta sotto gli occhi del marito mentre attraversa la strada | così è morta Donatella

Una tragedia si è consumata sotto gli occhi del marito, che ha assistito impotente alla morte della moglie, travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade.

È stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il marito che l’aspettava in macchina. Così è morta Donatella Mei, vittima dell’incidente stradale che sì è verificato nel pomeriggio di ieri in viale Trento a Terni. La donna aveva 54 anni, lascia due figli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

