Travagliato | El Nostrà
Il mercatino El Nostrà di Travagliato torna con un'edizione speciale natalizia. Sabato 20 dicembre, la mattina sarà animata da bancarelle colorate e ricche di prodotti biologici e a km zero, tra frutta, verdura, miele, farine, birra artigianale e conserve, offrendo un'opportunità per scoprire e acquistare sapori autentici e locali in un'atmosfera festosa.
Siamo ai Mercatini di Natale di Travagliato con la nostra bancarella Un’occasione speciale per conoscere la Fondazione Risedog ETS, i nostri progetti e il nostro impegno quotidiano accanto alle persone più fragili… con l’aiuto straordinario dei nostri amic - facebook.com facebook
