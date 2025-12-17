Travagliato | El Nostrà

Il mercatino El Nostrà di Travagliato torna con un'edizione speciale natalizia. Sabato 20 dicembre, la mattina sarà animata da bancarelle colorate e ricche di prodotti biologici e a km zero, tra frutta, verdura, miele, farine, birra artigianale e conserve, offrendo un'opportunità per scoprire e acquistare sapori autentici e locali in un'atmosfera festosa.

