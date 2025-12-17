Trattativa Russia-Ucraina Calenda e le posizioni italiane | Su Kiev si gioca il futuro della Ue

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Carlo Calenda sulla trattativa tra Russia e Ucraina, evidenziando le posizioni italiane e le implicazioni per il futuro dell'Unione Europea. Con una visione critica, Calenda mette in dubbio l'efficacia di un piano di pace, sottolineando l'importanza della situazione di Kiev per il destino europeo.

© Quotidiano.net - Trattativa Russia-Ucraina, Calenda e le posizioni italiane: “Su Kiev si gioca il futuro della Ue”

Roma, 17 dicembre 2025 – “Ma quale piano di pace”. Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, dice di crederci poco. “La verità – spiega – è che la Russia non accetterà mai una pace con l’Ucraina in cui non le venga concesso il Donbass ”. E l’Italia, in questo scenario, come si colloca? “In Italia l’unico ad avere le idee chiare è il presidente Mattarella, per tutti gli altri il sostegno all’Ucraina è un argomento come un altro, barattabile per fare alleanze politiche”. Ucraina, Zelensky: Putin "crede solo nel potere e nel denaro" La maggioranza presenterà una risoluzione unitaria in vista del Consiglio europeo. Quotidiano.net

