Trattativa Russia-Ucraina Calenda e le posizioni italiane | Su Kiev si gioca il futuro della Ue

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Carlo Calenda sulla trattativa tra Russia e Ucraina, evidenziando le posizioni italiane e le implicazioni per il futuro dell'Unione Europea. Con una visione critica, Calenda mette in dubbio l'efficacia di un piano di pace, sottolineando l'importanza della situazione di Kiev per il destino europeo.

Roma, 17 dicembre 2025 – “Ma quale piano di pace”. Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, dice di crederci poco. “La verità – spiega – è che la Russia non accetterà mai una pace con l’Ucraina in cui non le venga concesso il Donbass ”. E l’Italia, in questo scenario, come si colloca? “In Italia l’unico ad avere le idee chiare è il presidente Mattarella, per tutti gli altri il sostegno all’Ucraina è un argomento come un altro, barattabile per fare alleanze politiche”. Ucraina, Zelensky: Putin "crede solo nel potere e nel denaro" La maggioranza presenterà una risoluzione unitaria in vista del Consiglio europeo. Quotidiano.net

