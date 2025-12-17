Trattativa Russia-Ucraina Calenda e le posizioni italiane | Su Kiev si gioca il futuro della Ue
L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Carlo Calenda sulla trattativa tra Russia e Ucraina, evidenziando le posizioni italiane e le implicazioni per il futuro dell'Unione Europea. Con una visione critica, Calenda mette in dubbio l'efficacia di un piano di pace, sottolineando l'importanza della situazione di Kiev per il destino europeo.
Roma, 17 dicembre 2025 – “Ma quale piano di pace”. Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, dice di crederci poco. “La verità – spiega – è che la Russia non accetterà mai una pace con l’Ucraina in cui non le venga concesso il Donbass ”. E l’Italia, in questo scenario, come si colloca? “In Italia l’unico ad avere le idee chiare è il presidente Mattarella, per tutti gli altri il sostegno all’Ucraina è un argomento come un altro, barattabile per fare alleanze politiche”. Ucraina, Zelensky: Putin "crede solo nel potere e nel denaro" La maggioranza presenterà una risoluzione unitaria in vista del Consiglio europeo. Quotidiano.net
Leggi anche: Piano Ucraina-Russia, Trump apre alla trattativa | Vertice a Ginevra, la delegazione di Kiev incontra quella europea | Erdogan parlerà con Putin lunedì
L'intervento di Carlo Calenda sull' Ucraina
Atreju applaude un Calenda scatenato contro Matteo Salvini - Carlo Calenda interviene ad Atreju per parlare delle trattative di pace tra Russia e Ucraina ma attacca Salvini, lo chiama "putinista" e la platea di Atreju risponde con applausi calorosi ... startmag.it
Ucraina, dopo Berlino Trump è ottimista: “Mai così vicini alla pace”. Ma resta il nodo Donbass con la Russia - Parola di Donald Trump, che dopo la due giorni di negoziati conclusasi ieri a Berlino a cui hanno preso parte il presidente Volodymyr Zelensky e ... tpi.it
"Alcuni giorni fa la notizia di uno spiraglio di trattativa fra Ucraina e Russia ha provocato un crollo dei titoli in borsa di alcune grandi aziende produttrici di armamenti. Ma se l’economia globale ha bisogno della guerra, quale spazio rimane per il diritto dei bamb - facebook.com facebook
Ushakov: “La Russia ha espresso la sua posizione in modo chiaro e avrà decise obiezioni a qualsiasi emendamento del piano di pace. Mosca non accetterà disposizioni su questioni territoriali o una trattativa su una zona cuscinetto nel Donbass”. Le famose tr x.com
