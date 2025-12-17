Trattamento dell’infarto la nostra sanità è ottava tra le province italiane

Il trattamento dell’infarto miocardico acuto rappresenta un elemento cruciale della sanità pubblica. Secondo il rapporto del Programma Nazionale Esiti 2025, l’Asl Toscana Sud Est si distingue per l’eccellenza, posizionandosi ottava tra le province italiane e evidenziando un’attenzione particolare sulla provincia di Arezzo.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – I dati del programma nazionale esiti 2025 confermano l’eccellenza dell’ Asl Toscana Sud Est nel trattamento dell’infarto miocardico acuto, con un focus particolarmente significativo sulla provincia di Arezzo. Complessivamente, nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, la mortalità osservata a 30 giorni dopo l’evento cardiaco si attesta al 3,7%, un valore nettamente inferiore alla media nazionale del 6,8% e a quella regionale del 4,3%. A spiccare nella classifica nazionale sono soprattutto i dati relativi ai residenti nelle province di Grosseto e Arezzo. Grosseto raggiunge il 2,7%, conquistando il secondo posto tra le 121 province italiane, mentre Arezzo si posiziona all’ottavo posto, con una mortalità del 3,9%. Lanazione.it

