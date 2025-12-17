Trasporto pubblico anche il Tar Palermo blocca lo stop alle corse Atm verso Villafranca

Il Tar Palermo ha sospeso l’efficacia del decreto dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture che aveva annullato il prolungamento delle corse Atm verso Villafranca, seguito a una decisione analoga del Tar di Catania. La decisione riguarda le corse del trasporto pubblico nel territorio, mantenendo in vigore le corse prolungate e scongiurando lo stop imposto inizialmente dalle autorità regionali.

Trasporto pubblico comprensoriale, Asm Taormina fa ricorso al Tar contro la Regione - Non ci sta l’Azienda servizi municipalizzati di Taormina dopo la circolare emanata il 6 ottobre dal dirigente generale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Salvo Lizzio, ch ... sikilynews.it

Siracusa, via libera al bando europeo per il Trasporto Pubblico Locale: gara di 9 anni da quasi 29 milioni di euro - facebook.com facebook

L'Italia è quel paese dove #Atac, azienda del trasporto pubblico a Roma, è costata 12 miliardi di euro pubblici in 15 anni, dove la #spesa pubblica ha sfondato i 1100 miliardi di euro, ma c'è bisogno di una #tassa sui #pacchi perchè la spesa pubblica non è ma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.