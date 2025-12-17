Trasporti su ferro Campania in affanno | treni vecchi e investimenti minimi

La situazione dei trasporti su ferro in Campania evidenzia un grave ritardo e un progressivo declino. Treni vecchi, investimenti insufficienti e linee regionali tra le più inefficienti d’Italia caratterizzano un sistema in crisi. Il rapporto Pendolaria di Legambiente mette in luce le criticità di un settore fondamentale per la mobilità e lo sviluppo della regione, con la Circumvesuviana simbolo di un patrimonio trasportistico in declino.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.