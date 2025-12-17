Trasportavano illegalmente rifiuti speciali | due persone denunciate

Due persone sono state denunciate per il trasporto illegale di rifiuti speciali, un reato che mette a rischio l'ambiente e la salute pubblica. Entrambi i soggetti avevano precedenti specifici, evidenziando una pericolosa continuità nel loro comportamento illecito. L'operazione delle forze dell'ordine si inserisce in un più ampio impegno di tutela ambientale e repressione di attività illecite.

I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando una pattuglia del reparto ambientale della polizia.

