Trascinato dal tir per oltre due chilometri | chi era Elio Arlandi e cosa emerge dall’inchiesta di Genova

Elio Arlandi, noto musicista e figura di spicco della scena blues genovese, ha perso la vita tragicamente a Sampierdarena, travolto e trascinato per oltre due chilometri da un tir. L’incidente ha sconvolto la comunità, suscitando interrogativi e riflessioni sulla sicurezza stradale. L’inchiesta aperta a Genova cerca di fare luce sulle cause di questa drammatica vicenda, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e colleghi.

© Notizieaudaci.it - Trascinato dal tir per oltre due chilometri: chi era Elio Arlandi e cosa emerge dall'inchiesta di Genova La tragedia a Sampierdarena. È morto dopo essere stato travolto e trascinato per oltre due chilometri da un tir Elio Arlandi, 67 anni, musicista molto conosciuto a Genova e figura storica della scena blues cittadina. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena, uno dei principali assi di scorrimento urbano. Il corpo dell'uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante ed è stato recuperato solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Inutili i soccorsi: per Arlandi non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione dell'incidente. Secondo quanto emerso dagli accertamenti della sezione infortunistica della Polizia locale, la dinamica è stata ricostruita grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, in particolare quelle di piazza Montano.

Muore investito da un tir e trascinato per 2 chilometri a Genova: è il secondo caso in un giorno in Liguria - Un uomo è morto nella serata di oggi 16 dicembre a Genova dopo essere stato investito da un camion: dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo ... fanpage.it

Mortale a Sampierdarena, tir senza assicurazione e Arnaldi fuori dalle strisce - Aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali l'uomo travolto e ucciso ieri sera da un tir a Genova, Elio Arlandi, dopo essere stato trascinato per oltre due chilometri. primocanale.it

