Traguardo speciale gli Ultras Arezzo festeggiano trent' anni di attività
Gli Ultras Arezzo celebrano oggi un traguardo importante: trent'anni di attività. Fondato il 17 dicembre 1995, il gruppo ha accompagnato la squadra nel corso degli anni, contribuendo alla passione e al calore della tifoseria. Un anniversario che segna un percorso di dedizione e sostegno continuo alla squadra amaranto.
Gli Ultras Arezzo festeggiano oggi il trentesimo anniversario dalla fondazione. Il gruppo nacque alla fine del 1995, il 17 dicembre per la precisione, pochi mesi prima del ritorno nei professionisti grazie alla squadra di Serse Cosmi. Da quel giorno partì una sorta di defibrillazione della sud. 🔗 Leggi su Today.it
