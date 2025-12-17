Traguardo speciale gli Ultras Arezzo festeggiano trent' anni di attività

Gli Ultras Arezzo celebrano oggi un traguardo importante: trent'anni di attività. Fondato il 17 dicembre 1995, il gruppo ha accompagnato la squadra nel corso degli anni, contribuendo alla passione e al calore della tifoseria. Un anniversario che segna un percorso di dedizione e sostegno continuo alla squadra amaranto.

