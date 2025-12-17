Traghetto italiano fermato in Francia | marinaio lettone accusato di spionaggio e del possesso di un potente malware

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un traghetto italiano è stato fermato in Francia, con un marinaio lettone accusato di spionaggio e possesso di un potente malware. La vicenda coinvolge diverse nazioni, tra cui Italia, Francia, Russia e Lettonia, e si sviluppa attraverso una rete di sospetti e indagini internazionali.

Immagine generica

È una storia complessa quella partita dal traghetto italiano Fantastic. Una storia che collega Roma, Parigi, Mosca e Riga. Venerdì 12 dicembre circa 650 passeggeri hanno atteso un po’ prima di salire a bordo. Sulla nave, dalla capienza di più di duemila persone e di proprietà della compagnia genovese GNV, era in corso una delicata perquisizione. Fantastic era attraccato nel porto di Sète, nel Sud della Francia. Da un’esclusiva di Le Parisien, quotidiano della capitale francese, gli agenti della DGSI (servizi segreti francesi) hanno fermato due persone accusate di essere in possesso di un dispositivo dotato di malware RAT (“Remote Access Tool”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Addio a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale: si è spenta a 87 anni in Francia

Leggi anche: Gallura sotto shock, fermato imprenditore del vino: accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nave italiana fermata in Francia: aveva un malware a bordo. Marinaio lettone accusato di spionaggio.

traghetto italiano fermato franciaTraghetto italiano fermato in Francia: marinaio lettone accusato di spionaggio e del possesso di un potente malware - Bloccato a Sète con un malware RAT che avrebbe permesso di pilotare a distanza la nave. ilfattoquotidiano.it

traghetto italiano fermato franciaGuerra ibrida, traghetto Gnv italiano attaccato da uno spyware in Francia: l'ombra della Russia, marinaio lettone accusato di spionaggio - Protagonista questa volta è una nave italiana, la Fantastic, un traghetto della compagnia Gnv abituato a navigare le rotte tra ... msn.com

traghetto italiano fermato franciaNave italiana fermata in Francia: aveva un malware a bordo. Marinaio lettone accusato di spionaggio - L’imbarcazione è di proprietà della GNV, che ha fatto partire l’indagine con l’intelligence italiana. ilsole24ore.com

Schianto in diretta Aereo Canadair contro una barca, bagnanti assistono increduli in diretta

Video Schianto in diretta Aereo Canadair contro una barca, bagnanti assistono increduli in diretta

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.