Tragedie sulla ciclabile per Marco Granelli doppia assoluzione dall’accusa di omicidio stradale

Marco Granelli è stato assolto in due processi di abbreviato davanti al GUP di Milano dall’accusa di omicidio stradale, riguardanti incidenti mortali sulla ciclabile. La decisione chiude un procedimento che aveva suscitato grande attenzione pubblica e mediatica.

Milano, 17 dicembre 2025 – E' stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di omicidio stradale, in due processi in abbreviato davanti al gup Alberto Carboni a Milano, Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune imputato in qualità di ex assessore comunale alla Mobilità in relazione a presunte irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili per due morti in incidenti stradal i. Nei due processi sono stati assolti anche dei dirigenti comunali imputati. Si tratta del caso del 20 aprile 2023 di Cristina Scozia, 39enne che era in bici tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, travolta e uccisa da una betoniera, e di quello di Veronica D'Incà, 38 anni, in bicicletta su una ciclabile in viale Brianza, zona piazzale Loreto, investita da un camion il primo febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

