Tragedia per Vitinha | due bambini morti nell’esplosione di un palazzo in Francia

Una tragedia sconvolge Vitinha, attaccante del Genoa, che sui social ha condiviso la dolorosa notizia di due bambini deceduti in un’esplosione in Francia. Un momento di immensa sofferenza che ha toccato profondamente lui e la sua famiglia, lasciando sgomento e dolore. La notizia ha scosso l’intera comunità, evidenziando come la tragedia possa colpire anche le vite più lontane.

Ore drammatiche per Vitinha. L'attaccante del Genoa ha condiviso sui propri canali social una notizia che ha sconvolto la sua famiglia, rivelando una tragedia di proporzioni devastanti avvenuta in Francia. A perdere la vita sono stati due bambini di 3 e 5 anni, figli di un suo cugino, rimasti coinvolti nell'esplosione di un edificio. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali, lasciando sgomenta non solo la comunità calcistica, ma chiunque abbia letto il racconto di quanto accaduto. La ricostruzione della tragedia. Secondo quanto riportato da RMC Sport e A Bola, l'esplosione è avvenuta a Trévoux, località situata a circa 40 chilometri da Lione.

Vitinha è sotto shock per la morte dei cugini di 3 e 5 anni nell’esplosione di un intero palazzo - I figli di suo cugino sono morti in seguito all'esplosione del palazzo in cui vivevano causata da una fuga ... fanpage.it

