Tragedia nel calcio inglese | muore Ethan McLeod a 21 anni

Il mondo del calcio inglese è in lutto per la tragica perdita di Ethan McLeod, giovane attaccante del Macclesfield Town. A soli 21 anni, la sua vita si è spezzata in un tragico incidente stradale durante il rientro da una partita. La comunità sportiva si stringe nel dolore di fronte a questa immensa perdita, lasciando un vuoto che si farà sentire a lungo.

© Como1907news.com - Tragedia nel calcio inglese: muore Ethan McLeod a 21 anni Il calcio inglese è stato colpito da una tragedia improvvisa e devastante. Ethan McLeod, attaccante del Macclesfield Town, è morto a soli 21 anni in seguito a un incidente stradale, mentre stava facendo ritorno a casa dopo una partita. Una notizia che ha scosso profondamente il club, l’ambiente della National League North e tutte le realtà che avevano accompagnato il suo percorso calcistico. L’incidente dopo la partita. McLeod stava rientrando dalla trasferta di Bedford Town, gara vinta 2-1 dal Macclesfield, nella quale il giovane era entrato dalla panchina. Durante il viaggio notturno, la sua auto si è schiantata contro una barriera sull’autostrada M11. 🔗 Leggi su Como1907news.com Leggi anche: Morto Billy Vigar: tragedia nel calcio inglese, si è spento a 21 anni il calciatore cresciuto nell’Arsenal. La ricostruzione dell’accaduto Leggi anche: Il figlio muore a soli 21 anni, tragedia per l'ex capitano della nazionale inglese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tragedia tra i dilettanti: arresto cardiaco al campo, muore il mister. Tragedia McLeod, il calcio inglese piange il talento del Macclesfield - Lutto nel calcio inglese: l’attaccante Ethan McLeod del Macclesfield FC muore a 21 anni in un incidente stradale dopo una partita. europacalcio.it

Il figlio muore a soli 21 anni, tragedia per l'ex capitano della nazionale inglese - Una tragedia immane si abbatte sull'ex capitano della nazionale inglese Stuart Pearce: il figlio Harley, infatti, è deceduto all'età di soli 21 anni a causa di un drammatico incidente stradale ... ilgiornale.it

Un tifoso del Charlton muore allo stadio, partita sospesa e sgomento totale: è una tragedia - Un tifoso del Charlton Athletic è morto durante la partita contro il Portsmouth, sospesa al 12° minuto del primo tempo ... fanpage.it

Morte Diogo Jota, il mondo di calcio è in lutto per la scomparsa dell'attaccante del Liverpool

+++ Tragedia a Ozieri, crolla la porta da calcio: muore bimbo di 10 anni +++ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.