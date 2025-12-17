Tragedia all’alba al Rione Libertà | 41enne trovato morto in strada

Un uomo di 41 anni è stato ritrovato senza vita all’alba in via Salvo D’Acquisto, nel Rione Libertà di Benevento. La scoperta ha sconvolto la comunità locale e avviato le indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita stamani all’alba in via Salvo D’Acquisto, al Rione Libertà, a Benevento. Il corpo giaceva sul marciapiede e, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo sarebbe precipitato dal quarto piano di una palazzina. L’ipotesi prevalente è quella di un gesto estremo. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per effettuare i rilievi e avviare le indagini del caso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

