Tragedia a Genova Pedone travolto da un tir

Una tragedia si è verificata a Genova, dove un pedone è stato investito e ha perso la vita a causa di un incidente con un tir. L'episodio ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando ancora una volta la fragilità delle vittime sulla strada. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Genova, tragedia in via Cantore: pedone investito e trascinato da un tir, muore a Sampierdarena - In via Cantore, a Sampierdarena, un pedone è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante. alphabetcity.it

Tragedia a Genova. Un uomo è morto questa sera dopo essere stato investito da un camion dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo pesante per oltre due chilometri. Il camionista non si sarebbe accorto di nulla - facebook.com facebook

