Traffico Roma del 17-12-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 17 dicembre 2025 alle ore 20:30 è congestionato a causa di un incidente che coinvolge un mezzo pesante, provocando lunghe code sull'autostrada e sul Raccordo Anulare. La situazione è complicata anche sulle strade cittadine e sulla tangenziale, con rallentamenti e blocchi in diverse zone. Nel frattempo, sono state inaugurate due nuove fermate della linea C della metropolitana, migliorando i collegamenti nel centro storico.

Luceverde Roma Bentrovati resta difficile la situazione alle porte della capitale sull'autosole a causa di un incidente nel quale è coinvolto un mezzo pesante Ci sono lunghe code tra Ponzano Romano Soratte la diramazione di Roma Nord in questa direzione chiuso di conseguenza l'ingresso in autostrada di Ponzano romano-soratte Eden con intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra via della Magliana e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e vegetale Salaria e tra Tiburtina e via Appia qui anche a causa di un incidente incidente anche su via delle Capannelle code l'altezza di via Calice nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altri file video con l' 24 Roma Teramo viale Castrense anche in carreggiata opposta e rallentamenti e code tra Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione quindi dell'Olimpico Per quanto riguarda i trasporti è stata in ieri la nuova tratta della linea C della metropolitana con l'apertura di due nuove stazioni porta metronia e Colosseo Fori Imperiali Dove è stato posizionato il nuovo capolinea è proprio nella stazione di Colosseo Fori Imperiali è stata aperta l'interconnessione con la linea ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

