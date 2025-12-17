Traffico intenso a Roma il 17 dicembre 2025 alle 18:30 a causa di un incidente tra Ponzano Romano e Soratte, che provoca incolonnamenti sull'autosole e sulla viabilità cittadina. Code su strade consolari, Raccordo Anulare e tangenziali, con congestioni anche sulla A24 e in alcune tratte urbane. La situazione richiede attenzione e pazienza per chi si trova in transito nelle zone interessate. Per aggiornamenti dettagliati, consultate il sito ufficiale.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-12-2025 ore 18:30

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sull'autosole incolonnamenti per un incidente tra Ponzano Romano Soratte la diramazione di Roma Nord in questa direzione consueti spostamenti di queste ore su strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare Ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra via della Magliana e il bivio per la 24 Roma Teramo stessa situazione carreggiata interna tra via Trionfale Salaria e poi tra Nomentana e Casilina traffico in coda anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altri file tra il bivio per la 24 Roma Teramo e viale Castrense anche in carreggiata opposta code tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione quindi dell'Olimpico ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

