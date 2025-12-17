Traffico Roma del 17-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 17 dicembre 2025 alle 16:30 presenta code e congestioni a causa di incidenti tra Roma Nord e Ponzano Romano-Soratte, oltre a lavori notturni sulla panoramica fino al 20 dicembre. Per le festività natalizie, sono disponibili linee di trasporto gratuite e speciali per facilitare gli spostamenti verso il centro. Attenzione alla segnaletica e ai percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle porte della capitale sull'autosole code per incidente tra la diramazione di Roma nord e Ponzano romano-soratte nelle due direzioni incidente anche su via del Mare all'altezza di via di Mezzocammino traffico congestionato nelle direzioni prorogati fino al 20 dicembre i lavori notturni dalle 22 alle 6 sulla panoramica il collegamento tra Piazzale Clodio e via Trionfale possibili quindi chiusure attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda i trasporti in occasione delle festività natalizie del Capodanno fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuita e free1 free 2 e 100 le prime due da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente e piazza le due linee free sono attive tutti i giorni con l'orario compreso tra le 9 e le 21 la linea 100 quest'anno estende servizio anche giorni festivi ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

