Traffico Roma del 17-12-2025 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 17-12-2025 alle 14:30 presenta alcune modifiche per le festività. Sono attive misure come l'estensione degli orari delle ZTL, la chiusura delle zone traffico limitato centro e Tridente, e sono in funzione tre linee di bus gratuite. Queste iniziative, curate da Luce Verde e Roma Mobilità, facilitano gli spostamenti nel periodo natalizio fino al 6 gennaio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità zona traffico limitato centro e tridente in funzione con orario prolungato e tre linee di bus gratuite in strada tutti i giorni sono alcune delle misure del Piano messo a punto per il periodo delle festività che proseguirà sino al prossimo 6 gennaio le due ZTL sono chiuse sino alle 20 dal lunedì alla domenica la ZTL Tridente manterrà questo orario sino al 6 gennaio mentre la ZTL centro dal 26 dicembre riprenderà il consueto orario delle 18 per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuita e free 1 Free 2 e 100 le prime due da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente e Piazza Cavour nella loro percorso le tre linee incontrano le stazioni di metro e ferrovie a te Piazzale dei Partigiani piramide Circo Massimo e piazza Barberini

