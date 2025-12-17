Traffico Roma del 17-12-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma e dintorni il 17 dicembre 2025 presenta diverse criticità, tra incidenti, lavori e restrizioni notturne. Si segnalano code e rallentamenti sulla Cassia, il raccordo Viterbo-Terni, l'Anulare e le strade interne, con ripercussioni sulla viabilità cittadina e nelle zone limitrofe. Lavori programmati interessano anche autostrade e arterie principali, causando ulteriori disagi.

Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati qualche problema sulla Cassia per un incidente avvenuto nel centro abitato di Vetralla Ci sono code in direzione di Viterbo sul raccordo Viterbo Terni i rallentamenti di lieve entità per lavori in corso tra Orte Bomarzo in direzione del Capoluogo della Tuscia permane traffico molto intenso sulle strade dell' hinterland capitolino da segnalare un incidente sulla incidente che provoca Cody dall'uscita per via Pio Spezi alla Stazione Aurelia in direzione in Piazza Irnerio ripercussioni sul raccordo anulare per uscire dalla medesima gli svincoli Aurelia è ancora sul raccordo per traffico intenso abbiamo incolonnamento in carreggiata interna tra le uscite nomentane Tiburtina e dalla Prenestina all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna attenzione e code per incidente tra le uscite tinaia Pian direzione Tuscolana incidente sulla tangenziale ci sono incolonnamenti a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico traffico poi congestionato su Flaminia con le code registrate da Labaro a Corso Francia sulla Nettunense quindi a sud della capitale incolonnamenti per lavori in corso tra Campo di Carne Anzio nelle due direzioni sulla statale 156 dei Monti Lepini incolonnamenti tra Priverno e Prossedi nelle due direzioni anche in questo caso vi sono dei lavori è sempre per lavoro abbiamo incolonnamenti anche sulla via Appia tra Terracina e il bivio per Prossedi Concludiamo con il lavoro in programma questa notte sulla A1 Roma Napoli a partire dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Valmontone e Roma Sud in direzione della capitale per le provenienze da Napoli ci sarà l'uscita obbligatoria a Valmontone il termine dei lavori orari apertura domani mattina alle 5 lavori notturni anche sulla A12 Roma Civitavecchia dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 6 di domani chiusura dell'arteria tra Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione di Grosseto è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Er Traffico de Roma - Radici nel Cemento

