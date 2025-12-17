Traffico Roma del 17-12-2025 ore 08 | 30

Traffico intenso a Roma il 17 dicembre 2025 alle 08:30, con lunghe code e incolonnamenti su molte principali strade. La viabilità è congestionata su raccordo anulare, tangenziali e strade urbane, con rallentamenti e ritardi diffusi in diversi quadranti della città. Ecco la situazione aggiornata della viabilità al momento.

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico traffico indicato naturalmente è molto intenso Data l'ora e con incolonnamenti su tutte le principali strade accesso centro città per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede in carreggiata esterna a causa del traffico intenso rallentamenti con possibili code tra la Salaria all'ospedale Sant'Andrea e successivamente a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino all' Aurelia ancora in carreggiata esterna code dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Ostia Acilia è sempre in esterna ci sono incolonnamenti tra la Prenestina e l'uscita Burkina in carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina Ci sono rallentamenti con code anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila e sulla diramazione Roma Sud rispettivamente da 7 la tangenziale est ed a Torrenova al Raccordo Anulare in tangenziale rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico cose anche verso San l'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense nel quadrante Sud sulla Pontina rallentamenti con code a partire da Pomezia fino alla zona dell'EUR situazione analoga sulla Laurentina con le code da Trigoria via Tor Pagnotta altrettanto lungo Ardeatina sulla via Appia interessate rispettivamente da rallentamenti con code da Falcognana alla Cecchignola e da Santa Maria delle Mole fino alle Capannelle maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

