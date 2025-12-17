Traffico intenso nel Lazio alle 17:30 del 17 dicembre 2025. Incidenti e lavori causano code sulla A1 tra Ponzano Romano e Soratte, con 4-5 km di rallentamenti, e sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia. Chiusi tratti sulla A12 tra Civitavecchia sud e nord fino alle 6 di domani mattina. Attese difficoltà anche sulle principali strade di Roma, tra cui Flaminia, Salaria, Appia e Aurelia.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-12-2025 ore 17:30

Luceverde Lazio Buonasera a nord di Roma sulla A1 Roma Firenze a seguito di un incidente Ci sono code nelle due direzioni tra Ponzano Romano Soratte è il bivio per la diramazione di Roma No è di 4 km la coda verso Firenze e di 5 in direzione Roma code poi sulle principali strade in uscita dalla capitale Flaminia Salaria Appia e Aurelia sulla via Pontina troviamo code tra Pomezia e Aprilia direzione Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini attese in prossimità di un cantiere Tra Priverno e Prossedi nelle due direzioni lavori sono previsti questa notte sulla A12 la Roma Civitavecchia dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina autostrada sarà chiusa tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord direzione Grosseto da Massimo peschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può e chi non può circolare; Frosinone, blocco traffico anti-smog: tutte le strade interessate dal 13 al 15 dicembre 2025; Roma, il 14 dicembre stop al traffico nella Ztl Fascia Verde per smog; Traffico e smog. Scattano le misure di emergenza a Roma e Frosinone.

