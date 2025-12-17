Traffico influenze riabilitatemi
Luca Palamara, coinvolto nello scandalo sulle influenze nel traffico di influenze, ha patteggiato un anno a Perugia. La recente decisione della Consulta sulla costituzionalità della riforma del reato apre la strada alla richiesta di annullamento della sentenza. Un passo importante che potrebbe ridisegnare il destino di un caso che ha acceso il dibattito pubblico e acceso le polemiche sulla giustizia italiana.
Luca Palamara patteggiò un anno a Perugia: oggi la Consulta ha giudicato costituzionale la riforma del reato, dandogli l’assist per chiedere la cancellazione della sentenza. La Corte costituzionale ha stabilito che la riforma attuata dal governo del reato di traffico di influenze illecite è legittima. Con la nuova disciplina, il reato esiste solo se la mediazione è finalizzata alla commissione di un vero e proprio reato da parte di un pubblico ufficiale: non basta più una generica influenza o intermediazione. La Corte costituzionale ha, invece, chiarito che la scelta del legislatore italiano non viola alcun obbligo internazionale e rientra nella sua piena discrezionalità, anche perché in Italia manca una legge sul lobbying capace di distinguere con chiarezza ciò che è lecito da ciò che non lo è. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Consulta, esame decisivo sulla stretta Nordio al traffico d’influenze
Leggi anche: Traffico di influenze, la Consulta “salva” la legge Nordio. Ma accusa: “Fatti gravi non più puniti, serve la legge sulle lobby”
«Traffico influenze, riabilitatemi».
Traffico d’influenze, la Consulta salva la riforma ma serve una legge sulle lobby - Revisione normativa negli ambiti lasciati dalla Convenzione di Strasburgo. msn.com
Consulta: è costituzionale la riforma sul reato di traffico di influenze - La decisione della Corte che ha ritenuto non fondata una questione di legittimità sollevata dal tribunale di Roma ... msn.com
La riforma del reato di traffico di influenze non è incostituzionale - Per la Corte costituzionale, sentenza numero 185, pur limitando la tutela della Pa non viola gli obblighi internazionali ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com
DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE - LEZIONE 14 IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
La Corte costituzionale salva la riforma del traffico di influenze voluta dal ministro Nordio, ma al tempo stesso ne certifica i profondi problemi. La riscrittura del reato, avverte la Consulta, ha ridotto in modo significativo la tutela penale dell’imparzialità e del buon - facebook.com facebook
Traffico influenze, la Consulta critica la legge di Nordio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.