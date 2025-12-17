Luca Palamara, coinvolto nello scandalo sulle influenze nel traffico di influenze, ha patteggiato un anno a Perugia. La recente decisione della Consulta sulla costituzionalità della riforma del reato apre la strada alla richiesta di annullamento della sentenza. Un passo importante che potrebbe ridisegnare il destino di un caso che ha acceso il dibattito pubblico e acceso le polemiche sulla giustizia italiana.

© Laverita.info - «Traffico influenze, riabilitatemi»

Luca Palamara patteggiò un anno a Perugia: oggi la Consulta ha giudicato costituzionale la riforma del reato, dandogli l’assist per chiedere la cancellazione della sentenza. La Corte costituzionale ha stabilito che la riforma attuata dal governo del reato di traffico di influenze illecite è legittima. Con la nuova disciplina, il reato esiste solo se la mediazione è finalizzata alla commissione di un vero e proprio reato da parte di un pubblico ufficiale: non basta più una generica influenza o intermediazione. La Corte costituzionale ha, invece, chiarito che la scelta del legislatore italiano non viola alcun obbligo internazionale e rientra nella sua piena discrezionalità, anche perché in Italia manca una legge sul lobbying capace di distinguere con chiarezza ciò che è lecito da ciò che non lo è. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Consulta, esame decisivo sulla stretta Nordio al traffico d’influenze

Leggi anche: Traffico di influenze, la Consulta “salva” la legge Nordio. Ma accusa: “Fatti gravi non più puniti, serve la legge sulle lobby”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Traffico influenze, riabilitat­emi».

Traffico d’influenze, la Consulta salva la riforma ma serve una legge sulle lobby - Revisione normativa negli ambiti lasciati dalla Convenzione di Strasburgo. msn.com