Traffico di droga in Toscana | 9 arresti tra Firenze e Siena

Nella mattinata del 17 dicembre 2025, la Guardia di Finanza ha effettuato 9 arresti tra le province di Firenze e Siena, smantellando un’associazione italo-albanese coinvolta nel traffico di droga. L'operazione ha portato alla cattura di soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

© Firenzepost.it - Traffico di droga in Toscana: 9 arresti tra Firenze e Siena La Guardia di Finanza ha eseguito stamattina, 17 dicembre 2025, 9 arresti fra le province di Firenze e Siena nei confronti di soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un'associazione per delinquere italo-albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti

Droga: smantellata banda tra Firenze e Siena, 9 arresti - Nove persone arrestate, otto in carcere e una ai domiciliari, tra le province di Firenze e Siena. controradio.it

