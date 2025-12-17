Tradizioni e sport | in piazza dei Cavalieri la 2° ' Staffetta di Natale' su remoergometri

Sabato 20 dicembre, piazza dei Cavalieri si anima con la seconda edizione della ‘Staffetta di Natale’, un evento che unisce sport e tradizioni remiere. Dalle 15.30, atleti e appassionati si sfideranno su remoergometri in un’atmosfera festosa e coinvolgente, celebrando il legame tra cultura locale e passione sportiva. Un’occasione unica per vivere la piazza in modo diverso, condividendo entusiasmo e spirito natalizio.

Sport e tradizioni remiere protagoniste in piazza dei Cavalieri sabato 20 dicembre, dalle ore 15.30, con la seconda edizione della 'Staffetta di Natale' disputata su remoergometri. L'iniziativa rientra nell'ambito delle manifestazioni collaterali che si tengono in occasione della Regata Storica.

