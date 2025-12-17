Tradito forse dalla strada gelata finisce con l' auto nel torrente

Un incidente impressionante si è verificato a Soraga, martedì 16 dicembre, coinvolgendo un giovane di 26 anni. La strada gelata avrebbe potuto causare conseguenze ancora più gravi, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. La dinamica dell'incidente resta al centro delle indagini, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto.

© Trentotoday.it - Tradito (forse) dalla strada gelata finisce con l'auto nel torrente Una serata da brividi, in tutti i sensi, quella vissuta ieri, martedì 16 dicembre, da un automobilista di 26 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente in quel di Soraga. Tutto è cominciato intorno alle 21:30, quando il giovane conducente stava passando lungo le strade innevate sopra il Passo.

