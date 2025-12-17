Tradito forse dalla strada gelata finisce con l' auto nel torrente

Una serata che si è trasformata in un vero e proprio incubo per un giovane di 26 anni a Soraga. La strada gelata lo ha tradito, portandolo a perdere il controllo dell’auto e finire nel torrente. Un episodio drammatico che ha messo a dura prova il coraggio e le capacità di soccorso, lasciando tutti senza parole di fronte a un momento di grande tensione e paura.

Una serata da brividi, in tutti i sensi, quella vissuta ieri, martedì 16 dicembre, da un automobilista di 26 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente in quel di Soraga. Tutto è cominciato intorno alle 21:30, quando il giovane conducente stava passando lungo le strade innevate sopra il Passo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

