Tra storia e futuro | inaugurata Piazza Sigurtà e aperto il giardino storico restaurato

Lunedì 15 dicembre, Valeggio sul Mincio ha celebrato due importanti eventi: l'inaugurazione di Piazza Sigurtà e l'apertura del giardino storico restaurato. Questi momenti rappresentano un connubio tra valorizzazione del passato e prospettive future per il territorio, sottolineando l'impegno nella conservazione del patrimonio e nello sviluppo locale.

Lunedì, 15 dicembre, Valeggio sul Mincio ha vissuto un doppio momento inaugurale che coniuga la memoria storica con la visione di sviluppo del territorio. L'evento ha visto l'intitolazione di Piazza Conte Carlo Sigurtà e l'apertura al pubblico del giardino storico di Villa Sigurtà, dopo un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

