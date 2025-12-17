Tra Kate Middleton e Camilla si accende una rivalità silenziosa per il possesso della tiare più prestigiosa. Mentre in pubblico sembrano affiatate, fonti vicine alla corte rivelano tensioni nascoste dietro i sorrisi ufficiali. La competizione tra le due duchesse si fa sempre più evidente, alimentando il gossip e i dibattiti sulla monarchia britannica.

Tra Kate e Camilla scoppia la guerra delle tiare, a chi spetta la più bella?

L o stato di tensione covava da un bel po’. In pubblico sono tutte sorrisi e bacini, Camilla e Kate Middleton, ma dietro le quinte la situazione è ben diversa, dicono fonti anonime a corte, menzionate dai media britannici. Negli eventi pubblici che vede riuniti i Royal, Camilla finisce quasi nel dimenticatoio. Lei, la regina! Messa inevitabilmente in disparte, quasi all’ombra della principessa certamente più bella, più popolare, e senza dubbio più fotografata, ora Camilla si sente mancata di rispetto in una situazione che lei stessa avrebbbe definito – a porte chiuse – inaccettabile. E tutto per colpo di una tiara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

LA STIZZA DI CAMILLA, LA REGINA CONTRO KATE

