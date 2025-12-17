TPG riduce la quota in Anastasia Beverly Hills azzerando il fondo di 600 milioni

TPG ha deciso di ridurre significativamente la propria quota in Anastasia Beverly Hills, azzerando il fondo di 600 milioni di dollari. Un'operazione che segna un importante passo nel panorama del private equity, riflettendo strategie di ristrutturazione e ottimizzazione degli investimenti. La mossa evidenzia come i fondi di investimento si adattino alle dinamiche di mercato, rafforzando il loro focus su nuove opportunità e priorità.

Il fondo di private equity TPG ha ceduto buona parte della propria partecipazione in Anastasia Beverly Hills. Con questa mossa ha, infatti, azzerato l'investimento iniziale di 600 milioni di dollari nell'ambito di una ristrutturazione del debito dell'azienda. Nel 2018, infatti, TPG aveva acquisito circa il 38% del brand di cosmetici dai fondatori, grazie ad un'operazione finanziata con una combinazione di debito in capo all'azienda e azioni privilegiate sottoscritte da TPG. A seguito dell'operazione di ristrutturazione, la quota del fondo si sarebbe ridotta a circa il 6 per cento. Secondo le fonti la fondatrice, Anastasia Soare, è in procinto di valutare diverse opzioni.

