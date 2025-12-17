Tosco-Romagnola liberata di un altro semaforo | un video mostra cosa è stato fatto dopo l’alluvione

Dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio 2023, la Tosco-Romagnola a Casone è stata riaperta al traffico. Un video documenta i lavori conclusi nel tratto tra Dovadola e Rocca San Casciano, segnando un passo importante verso la ripresa e il recupero della viabilità locale.

E' stato riaperto al traffico il tratto della Tosco-Romagnola a Casone, nei pressi del chilometro 168 tra Dovadola e Rocca San Casciano, dove sono in conclusione i lavori eseguiti in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia Romagna nel maggio del 2023: nel tratto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

