Torri Swingin’ Gospel ospita Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torri Swingin’ Gospel torna a Torri del Benaco, offrendo un nuovo intenso appuntamento il 20 dicembre alle 18. Dopo i primi due sabati di successo, l’evento continua a portare il grande gospel internazionale nel cuore della località, con l’ospite speciale Deborah Moncrief e i Millennium Gospel Singers, attirando un pubblico appassionato e numeroso.

Dopo il successo dei primi due sabati di dicembre, che hanno segnato a Torri del Benaco il debutto del grande gospel internazionale con una straordinaria partecipazione di pubblico, l’appuntamento si rinnova anche sabato 20 dicembre alle ore 18 con un evento atteso e molto partecipato. Torna. 🔗 Leggi su Veronasera.it

