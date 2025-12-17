Torri Swingin’ Gospel ospita Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers
Torri Swingin’ Gospel torna a Torri del Benaco, offrendo un nuovo intenso appuntamento il 20 dicembre alle 18. Dopo i primi due sabati di successo, l’evento continua a portare il grande gospel internazionale nel cuore della località, con l’ospite speciale Deborah Moncrief e i Millennium Gospel Singers, attirando un pubblico appassionato e numeroso.
In arrivo il secondo appuntamento SABATO 13 DICEMBRE della splendida rassegna di TORRI SWINGIN' GOSPELl alle 18.00 il concerto della formazione Americana JOYFUL GOSPEL CHOIR nel TensoTeatro sul porticciolo ad ingresso gratuito e a seguire d - facebook.com facebook
