Tornano le Zone Rosse | esulta Confcommercio e la Lega attacca l' inerzia della sinistra
Tornano le Zone Rosse a Verona, suscitando reazioni contrastanti. Mentre Confcommercio esprime soddisfazione, la Lega punta il dito sull’«inerzia della sinistra». L’ordinanza del prefetto Demetrio Martino, entrata in vigore oggi, 17 dicembre, modifica e ripristina le restrizioni nel capoluogo, accendendo il dibattito sulla gestione della sicurezza e sulla risposta delle istituzioni.
È entrata in vigore oggi, 17 dicembre, la nuova ordinanza del prefetto di Verona Demetrio Martino che ripristina e rimodula le Zone Rosse nel capoluogo. Il provvedimento è volto a creare aree ad alta sorveglianza e ad accesso controllato fino al 15 aprile 2026.L’ordinanza individua due zone. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Sicurezza, tornano le zone rosse in città fino a gennaio inoltrato
Leggi anche: Sicurezza durante Olimpiadi e festività natalizie, tornano le Zone Rosse
Degrado urbano, il Prefetto di Verona riattiva le Zone Rosse; Degrado urbano, il Prefetto di Verona riattiva le 'Zone Rosse'.
Tornano le Zone Rosse: esulta Confcommercio e la Lega attacca l'«inerzia della sinistra» - Il prefetto Martino ha firmato l’ordinanza entrata oggi in vigore per contrastare degrado e criminalità. veronasera.it
Degrado urbano, il Prefetto di Verona riattiva le “Zone Rosse” - Confcommercio esulta: tornano le "Zone Rosse" antidegrado dopo la decisione del Prefetto di Verona che estende i controlli fino al 2026 ... veronaoggi.it
Ripristinate le zone rosse a Verona: intervento del Prefetto accolto dalla Lega - Tornano le cosiddette “zone rosse” in alcune aree della città, tra cui il piazzale della stazione, Piazza Pradaval e via dei Mutilati. giornaleadige.it
DA VENEZIA A CHIOGGIA A NATALE TORNANO LE ZONE ROSSE 12122025
Telearena. . Tornano le zone rosse. Il prefetto ha firmato un’ordinanza valida fino a metà aprile per stazione, Pradaval e via dei Mutilati, dopo l’aumento dei reati. Durante la sperimentazione di febbraio e l’applicazione estiva del provvedimento, sono state cont - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.