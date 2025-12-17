Tornano le Zone Rosse | esulta Confcommercio e la Lega attacca l' inerzia della sinistra

Tornano le Zone Rosse a Verona, suscitando reazioni contrastanti. Mentre Confcommercio esprime soddisfazione, la Lega punta il dito sull’«inerzia della sinistra». L’ordinanza del prefetto Demetrio Martino, entrata in vigore oggi, 17 dicembre, modifica e ripristina le restrizioni nel capoluogo, accendendo il dibattito sulla gestione della sicurezza e sulla risposta delle istituzioni.

È entrata in vigore oggi, 17 dicembre, la nuova ordinanza del prefetto di Verona Demetrio Martino che ripristina e rimodula le Zone Rosse nel capoluogo. Il provvedimento è volto a creare aree ad alta sorveglianza e ad accesso controllato fino al 15 aprile 2026.

