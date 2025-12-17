I fenicotteri tornano a vivere nel lago di Pergusa, segnando un ritorno graduale e stabile in Sicilia. Dopo un primo arrivo cautelativo a ottobre, un secondo stormo si è unito, consolidando questa presenza stagionale. Un segnale di rinascita e equilibrio ambientale in un angolo unico dell’isola, dove la natura si mostra nuovamente rigogliosa e ospitale.

© Dayitalianews.com - Tornano i fenicotteri nel lago di Pergusauna: nuova casa per lo svernamento in Sicilia

Un arrivo graduale che si trasforma in presenza stabile. All'inizio di ottobre un primo piccolo gruppo di fenicotteri rosa aveva scelto con cautela il Lago di Pergusa, ma nelle settimane successive un secondo stormo ha raggiunto la zona, dando avvio allo svernamento. Oggi sono circa quaranta gli esemplari che popolano la riserva naturale, diventando una presenza sempre più evidente e affascinante. Foto e video che raccontano il fenomeno. La presenza dei fenicotteri è stata documentata dal fotografo palermitano Vincenzo Pipitone, che ha condiviso immagini e filmati sul suo canale YouTube, attirando l'attenzione di appassionati di natura e fotografia.

