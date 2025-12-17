Torna la visita teatralizzata Januaria alla scoperta del Museo del Tesoro di San Gennaro e della Real Cappella
Il 20 dicembre alle 19.45, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospiterà Januaria, una visita teatralizzata organizzata da NarteA. L’evento fa parte delle celebrazioni per il terzo prodigio dell’anno dedicato al Santo Patrono di Napoli, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva alla scoperta del tesoro e della Real Cappella.
Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 19.45, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospiterà Januaria, la visita teatralizzata organizzata da NarteA, in occasione del terzo prodigio dell’anno dedicato al Santo Patrono di Napoli. L’evento che unisce storia, teatro e arte, conduce i partecipanti alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: NarteA torna al Museo Cappella Sansevero con la visita teatralizzata sul Cristo Velato
Leggi anche: Il Museo del Tesoro di San Gennaro è uno dei più preziosi al mondo: solo sulla Mitra 3.700 rubini, smeraldi e brillanti
Torna la visita teatralizzata Januaria - 45, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospiterà Januaria, la visita teatralizzata organizzata da NarteA, in ... napolivillage.com
ANNALISA TORNA NELLA SUA CARCARE PER RICEVERE LE "CHIAVI" DELLA CITTA' Visita di Annalisa a Carcare al Teatro Santa Rosa per ritirare le Chiavi della città, riconoscimento che le era stato assegnato nella prima edizione dell’iniziativa nel 2023. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.