Torna la visita teatralizzata Januaria alla scoperta del Museo del Tesoro di San Gennaro e della Real Cappella

Il 20 dicembre alle 19.45, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospiterà Januaria, una visita teatralizzata organizzata da NarteA. L’evento fa parte delle celebrazioni per il terzo prodigio dell’anno dedicato al Santo Patrono di Napoli, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva alla scoperta del tesoro e della Real Cappella.

Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 19.45, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospiterà Januaria, la visita teatralizzata organizzata da NarteA, in occasione del terzo prodigio dell’anno dedicato al Santo Patrono di Napoli. L’evento che unisce storia, teatro e arte, conduce i partecipanti alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

