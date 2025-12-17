Torna in villa comunale a Foggia l' evento ‘Ho Voja di Street Food’

Torna a Foggia l’atteso evento ‘Ho Voja di Street Food’ nella suggestiva cornice della villa comunale. Un’occasione imperdibile per scoprire le migliori specialità di strada, immergersi in un’atmosfera vivace e condividere momenti di allegria con amici e familiari. Preparati a un viaggio tra sapori autentici e atmosfere coinvolgenti, in un evento che celebra la cultura del cibo di strada e il cuore della città.

Torna in villa comunale ‘Ho Voja di Street Food’, un appuntamento che trasformerà uno dei luoghi simbolo della città in un grande punto di incontro, gusto e condivisione. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia e dall’associazione ‘Terronika’ con il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

