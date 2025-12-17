Torna in Umbria scatti gratuiti con i propri amici animali | torna a Gubbio Città Bestiali

Vivi un’esperienza unica in Umbria con “Città Bestiali” a Gubbio: scatti gratuiti con i tuoi amici animali. Un’iniziativa dell’associazione Terracomunica che celebra il legame speciale tra persone e animali, catturando momenti autentici e emozionanti. Un’occasione imperdibile per creare ricordi indelebili con i tuoi amici a quattro zampe, immersi nella suggestiva atmosfera di questa affascinante città.

Gli amici animali protagonisti, insieme ai loro padroni, di “Città bestiali”, il progetto di ritratti fotografici ideato e realizzato dall'associazione culturale Terracomunica. Il 19 dicembre, a Gubbio, sarà allestito un vero e proprio set fotografico, negli spazi di SEDICISTUDIO: il fotografo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

